В Петербурге во время мобилизации осудили как уклонистов 13 человек

Суды Санкт-Петербурга вынесли 13 приговоров по делам о самовольном оставлении места воинской службы (ст. 337 УК РФ) во время объявленной осенью 2022 года частичной мобилизации. В шести случаях осужденных наказали сроком заключения более пяти лет, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Обжалован пока один приговор, четыре приговора вступили в законную силу, у оставшихся еще не истек срок обжалования»,— говорится в сообщении.

В двух случаях осужденные получили по году колонии, в одном — 1,5 лет заключения. Шестерых уклонистов наказали сроком от 5 до 5,5 года лишения свободы. Еще по двум делам сроки от пяти лет суды назначили условно, одного контрактника также условно осудили на два года.

Госдума РФ внесла ужесточающие ответственность за уклонение от военной службы поправки 20 сентября 2022 года. На следующий день президент Владимир путин объявил в стране частичную мобилизацию.

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