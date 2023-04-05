В Казани задержали блогеров по статье о пропаганде ЛГБТ

Полиция в Казани задержала ЛГБТ-пару Гелу Гогишвили и Сюй Хаояна, которые ведут блоги о своих отношениях (в TikTok 380 тыс. подписчиков, в YouTube — 65 тыс.). Сюй Хаоян является гражданином Китая, учится в Казанском федеральном университете. Об этом «Ъ» рассказал адвокат Адель Хайдаршин.

По словам адвоката, на молодых людей составили административные протоколы по ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Геле Гогишвили, как гражданину РФ, грозит штраф от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Для Сюй Хаояна, так как он иностранец, по ч. 4 предусмотрен помимо штрафа административный арест до 15 суток с последующим выдворением из РФ.

Адель Хайдаршин уточнил в беседе с «Ъ», что дело было возбуждено после жалобы в полицию жителя Новосибирской области, который приложил ссылки на интернет-страницы ЛГБТ-пары. «Никакой экспертизы, конечно же, не проводилось. В протоколе просто указали, что был исследован видеоматериал, в котором содержится информация, которая как-то пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения»,— отметил господин Хайдаршин.

После составления протокола Гелу Гогишвили отпустили, а Сюй Хаояна оставили на ночь в отделе полиции «Япеева». Адвокат предполагает, что уже завтра может состояться суд.

Кирилл Антонов, Казань