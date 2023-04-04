Глава правления Credit Suisse извинился перед акционерами за просчеты в руководстве

Сегодня председатель совета директоров швейцарского банка Credit Suisse Алекс Леман принес акционерам извинения за ситуацию, которая сложилась вокруг этой финансовой компании, в результате чего она оказалась на грани банкротства.

«Это печальный день для всех нас. Я могу понять всю горечь, недовольство и шок всех вас — разочарованных, ошеломленных и пострадавших от этих событий,— заявил господин Леман на ежегодном собрании акционеров.— Я приношу свои извинения за то, что мы оказались не в состоянии остановить потерю доверия, которое мы накопили в течение долгих лет, и таким образом разочаровали вас».

Напомним, 19 марта Нацбанк Швейцарии объявил об экстренном слиянии двух крупнейших банков страны — UBS и Credit Suisse. Причиной стали многолетние корпоративные скандалы и финансовые проблемы Credit Suisse, который завершил 2022 год с убытком $7,9 млрд — это худший результат банка с 2008 года.

24 марта срочным слиянием двух банков заинтересовался комитет швейцарского парламента по аудиту. А 2 апреля прокуратура Швейцарии открыла расследование в связи со сделкой по покупке банка Credit Suisse. По данным FT, прокуратура расследует возможные нарушения со стороны Сredit Suisse и UBS, чиновников и регулирующих органов, допущенные при слиянии банков «с целью избежать потенциальной финансовой катастрофы».

Подробнее о крахе Credit Suisse — в материале «Ъ» «Вся Швейцария в страшном смятении».

Евгений Хвостик