Медведев: цвет нашей несистемной оппозиции воюет со своим народом, взрывает и убивает

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Господин Медведев уверен в причастности ко взрыву представителей российской несистемной оппозиции.

«Маски сброшены. Вот он, ''цвет'' нашей несистемной оппозиции,— он воюет со своим народом, он взрывает и убивает. Эти мерзавцы не только открыто желают поражения России и гибели нашей Родины, теперь они казнят своих соотечественников»,— написал зампред Совбеза в Telegram-канале.

Господин Медведев отметил, что «тупоголовых исполнителей» терактов действительно могли использовать, но этот факт не освободит их от наказания. Хуже, по мнению господина Медведева, то, что вне досягаемости остаются «те главные выродки, кто кормил и финансировал наемных убийц».

«Да, да, это наша так называемая непримиримая оппозиция, которая уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада, где о ней снимают пафосные фильмы, удостоенные ангажированных наград. Все эти вонючие ФБК (признан экстремистским, запрещен в РФ, ликвидирован.—"Ъ") и МБХ-медиа (заблокировано в России по требованию Генпрокуратуры.—"Ъ"), навальные, волковы, пономаревы и прочие ходорковские стали просто заурядными террористами и убийцами»,— добавил экс-президент.

По мнению экс-президента, перечисленные организации и лица получают удовольствие от страданий российских граждан, поскольку «истово присягнули тьме и террору вместе с убийцами родного им киевского нацистского режима». Договариваться с ними не следует, уверен господин Медведев.

«С террористами не договариваются. Их истребляют как бешеных собак с текущей изо рта ядовитой слюной. Без лишних пафосных слов. Как только появляется возможность. Даже если подчас на это уходят годы. К ним неприменимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость»,— резюмировал зампред Совбеза.

2 апреля в петербургском кафе Street Food Bar №1 прогремел взрыв. В результате погиб военкор Владлен Татарский, еще 40 человек получили ранения. На следующий день в Санкт-Петербурге задержали Дарью Трепову — на допросе девушка призналась, что передала военкору статуэтку, начиненную взрывным устройством, которое спустя несколько минут привели в действие дистанционно. Задержанная стала фигурантом дела о теракте — 4 апреля СКР попросил суд арестовать ее.

Подробнее о случившемся в Санкт-Петербурге — в материале «Ъ» «Бомба для военкора».

Григорий Лейба