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Коммерсантъ FM
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Глава Крыма Аксенов призвал решать проблему украинского террора, как на Северном Кавказе

Проблему украинского терроризма необходимо решать радикально, «как с фашистской Германией или с терроризмом на Северном Кавказе», заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, для достижения своих целей украинская власть использует любые средства, в том числе активно вербует женщин. Именно женщины, напомнил глава региона, совершили теракты, в которых погибли Дарья Дугина и военкор Максим Фомин (известный как Владлен Татарский).

«Видно, что к подготовке терактов готовятся серьезно, не без участия американцев. Считаю, что решать проблему украинского терроризма надо радикально. Террористический режим должен уйти в прошлое, других вариантов нет. Иначе волну террора не остановить. Надо рубить головы этой змеи, как это было с фашистской Германией, с терроризмом на Северном Кавказе. Возмездие должно быть быстрым, демонстративным и сокрушительным»,— написал Сергей Аксенов в своем Telegram.

Напомним, 2 апреля произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1, в результате которого погиб выступающий там военкор Владлен Татарский и еще несколько десятков человек получили ранения. По предварительным данным, взорвалась начиненная поражающими элементами статуэтка, которую ему подарила Дарья Трепова. Подозреваемую задержали на следующий день.

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), которое позже переквалифицировали в дело о теракте (ст. 205 УК РФ), спланированном украинскими спецслужбами.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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