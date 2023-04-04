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Коммерсантъ FM
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Среди пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга есть трое несовершеннолетних

Число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга выросло с 31 до 33 за счет 14-летнего подростка и 17-летней девушки. Ранее было известно об одной раненой 14-летней посетительнице кафе. Кроме того, среди пострадавших оказались пять студентов Санкт-Петербургского государственного университета.

14-летний подросток был госпитализирован в больницу Святой Ольги в состоянии средней степени тяжести на лор-отделение, говорится в сообщении комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в Telegram. 17-летняя девушка поступила в Центр им. Раухфуса «в удовлетворительном состоянии». Она отказалась от госпитализации и после обследования была отпущена на амбулаторное лечение. 14-летняя девушка, о ранении которой было известно ранее, была также доставлена в больницу им. Раухфуса, ей проводили операцию по удалению осколков.

Взрыв произошел 2 апреля в кафе Street Food Bar №1, которое ранее принадлежало основателю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину. Был убит военкор Владлен Татарский. Задержана подозреваемая — Дарья Трепова, которую следствие связало и с украинскими спецслужбами. Ей могут предъявить обвинения в терроризме.

О теракте — в материале «Ъ» «Убийство военкора подняли до теракта».

Леонид Уварчев

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