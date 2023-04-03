Подозреваемую в причастности к гибели военкора Татарского этапируют из Петербурга в Москву

Издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на анонимный источник сообщает, что Дарью Трепову, подозреваемую по делу о гибели военкора Владлена Татарского, этапируют из Санкт-Петербурга в Москву. Ожидается, что ходатайство следствия о ее аресте будет рассматривать Басманный суд. Эту информацию также подтверждает источник «Известий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ

Как сообщает корреспондент издания, из здания управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу, где находилась девушка, выехал специальный автомобиль в сторону аэропорта «Пулково». Там же, по данным сервиса Flightradar, приземлились два борта специального летного отряда «Россия».

Дарью Трепову задержали сегодня, 3 апреля, на съемной квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга. 2 апреля она присутствовала на мероприятии в кафе Street Food Bar №1 с участием Владлена Татарского. Девушка подарила военкору статуэтку, начиненную взрывным устройством, которое было приведено в действие дистанционно через несколько минут.

В результате Владлен Татарский погиб, еще 33 человека пострадало. Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Позднее СКР переквалифицировал его на теракт — ч. 3 ст. 205 УК РФ. В национальном антитеррористическом комитете заявили о связах Дарьи Треповой с украинскими спецслужбами и Фондом борьбы с коррупцией (признан экстремистским, запрещен в РФ, ликвидирован).

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Смертельный бюст слепили из пластита».

Лусине Баласян