Глава Минздрава Сербии призвала украинцев не допустить попадания «яда» с обедненным ураном в страну

Министр здравоохранения Сербии Даница Груичич заявила, что использование снарядов с обедненным ураном на Украине рискованно. Она призвала жителей страны не допустить попадания такого вооружения в страну.

«Это ужасно рискованно, это ядерная война. Я думаю, ни одно правительство, которое следит за здоровьем населения, не должно позволить кому бы то ни было пользоваться такими снарядами. Я просто хочу сказать украинцам, обыкновенным людям: не позвольте, чтобы этот яд приехал в вашу страну. Пожалуйста, не позвольте использование этих снарядов»,— сказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

20 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди анонсировала передачу Украине боеприпасов с обедненным ураном. Владимир Путин в ответ заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать, так как Запад «начинает применять оружие с ядерным компонентом». В Великобритании его обвинили в дезинформации. Директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси говорил, что подобные снаряды не несут радиологической опасности.

Что происходит на 404-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко