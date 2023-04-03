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Зеленский заявил, что его не волнует убийство Татарского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не интересует убийство военкора Владлена Татарского, так как оно произошло в России. По его словам, он думает о происходящем в его стране.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

«Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или в Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране»,— сказал господин Зеленский, отвечая на вопрос журналистов (цитата по «Укринформ»).

Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в петербургском кафе Street Food Bar №1 вчера, 2 апреля. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом), его передали в центральный аппарат СКР. В Кремле взрыв назвали терактом.

Сегодня, 3 апреля, МВД сообщило о задержании подозреваемой в убийстве Дарьи Треповой. Она призналась, что принесла в кафе статуэтку со взрывчаткой. По данным РБК, следователи не исключают, что Дарья Трепова могла не знать о бомбе в статуэтке. В Национальном антитеррористическом комитете утверждают, что к произошедшему причастны «агенты, сотрудничавшие с так называемым Фондом борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован)».

Подробнее — в материале «Ъ» «Смертельный бюст отлили из пластита».

Олеся Павленко

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