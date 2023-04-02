Правительство Израиля предварительно одобрило создание Нацгвардии

Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дало предварительное согласие на создание Национальной гвардии, сообщает AP. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий входящую в правящую коалицию партию «Оцма Йехудит», рассчитывает, что новые силы будут подчиняться ему.

Предполагается, что сначала в Нацгвардии будут задействованы сотни человек, их набор обойдется в миллионы долларов, сообщает агентство. Точные обязанности и полномочия новобранцев пока неясны, отмечает AP.

Канцелярия господина Нетаньяху заявила, что Кабмин одобрил создание новых сил, а комитет, состоящий из служб безопасности Израиля, определит полномочия Нацгвардии и будет ли она подчиняться полиции или приказам непосредственно господина Бен-Гвира, как он требует. У комитета есть 90 дней для вынесения своих рекомендаций.

Идея о создании Национальной гвардии уже была в разработке после беспорядков в мае 2021 года, критику вызывает стремление министра нацбезопасности подчинить ее себе.

Сейчас в Израиле существует Гражданская гвардия — добровольческая военизированная организация, созданная для помощи полиции Израиля.

27 марта именно министр нацбезопасности сначала объявил об отсрочке обсуждения юридической реформы, которая вызвала общенациональные протесты, затем это подтвердил премьер.

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Мария Федотова