Сестра лидера КНДР считает, что Украина навлекает на себя ядерную катастрофу

Сестра лидера КНДР, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон считает, что украинские власти впали в «неизлечимую манию величия с мыслью возможной победы над Россией». По ее мнению, они «навлекают на себя ядерную катастрофу, которая угрожает их существованию».

Ким Ё Чжон комментировала публикацию на сайте президента Украины петиции с призывом разместить ядерное оружие США или получить свое. Она напомнила, что Владимир Зеленский еще в феврале 2022 года высказывал идею о возврате ядерного статуса стране. Поэтому сестра лидера КНДР посчитала, что петиция является политической уловкой правительства.

«Разговоры Зеленского о размещении американского ядерного оружия или разработке собственного — проявление опасных политических амбиций по сохранению любой ценой своих оставшихся дней, играя с судьбой своей страны и народом. <...> Если власти Зеленского рассчитывали, что смогут избежать мощного огня России, только перейдя под ядерный зонтик США, который уже продырявлен, то они идут по неверной дороге, последней дороге»,— говорится в заявлении Ким Ё Чжон, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство (цитата по «Рёнхап»).

Ким Ё Чжон ранее уже поддерживала Россию в конфликте на Украине. Так, в январе она заявила, что Северная Корея всегда будет на стороне России, «в одном окопе» с ее армией и народом. Она называла поставки Украине американских танков Abrams «гнусным шагом» и пообещала, что танки «дотла сгорят и превратятся в металлолом перед непреклонным боевым духом и мощью героической армии и народа России».

Леонид Уварчев