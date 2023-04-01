Сын миллиардера из Йемена признался в причастности к смерти студентки в Лондоне 15 лет назад

Фарук Абдулхак, сын миллиардера из Йемена Шахера Абдулхака, признался журналисту «Арабской службы BBC» в причастности к смерти 23-летней норвежской студентки Мартины Вик Магнуссен. Девушка скончалась в Лондоне 15 лет назад. Фарук Абдулхак заявил, что она умерла в результате «несчастного случая во время секса».

Как сообщает BBC, Фарук Абдулхак и Мартина Вик Магнуссен вместе учились в бизнес-школе Regent`s в Лондоне. 14 марта 2008 года их видели в ночном клубе «Мэддокс» в районе Мейфэр, камера наблюдения зафиксировала, как девушка вышла из клуба с Фаруком Абдулхаком в 02:59. Через двое суток ее полуобнаженное тело обнаружат под кучей мусора в подвале его дома.

К этому времени Фарук Абдулхак уже улетел в Египет, а оттуда, на частном самолете своего отца,— в Йемен. Полиция Великобритании не могла добиться экстрадиции Абдулхака-младшего, а его адвокат утверждал, что он невиновен.

Отец Фарука, Шахер Абдулхак,— предприниматель, основатель компании Shaher Trading, которая занимается продажей нефти, безалкогольных напитков, туристическим бизнесом, а также владеет недвижимостью. В 2020 году господин Абдулхак-старший умер от рака в Германии.

В феврале 2022 года журналистка «Арабской службы BBC» Наваль Аль-Магафи связалась с Абдулхаком-младшим. Фарук признался, что причастен к смерти госпожи Вик Магнуссен. «Это был просто несчастный случай. Ничего гнусного. Просто несчастный случай во время секса»,— уточнил он. По его словам, причиной случившегося стал кокаин.

На вопрос журналиста, хочет ли он вернуться в Великобританию, чтобы понести наказание, Фарук Абдулхак ответил: «Я не думаю, что правосудие восторжествует. Я считаю, что система уголовного правосудия там (в Великобритании.—“Ъ”) сильно предвзята. Я считаю, что они захотят выставить меня сыном араба, сыном богача… уже слишком поздно».

Эрдни Кагалтынов