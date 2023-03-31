Франция отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Федерация фехтования Франции отменила этап Кубка мира среди шпажистов из-за допуска российской команды к соревнованиям. Ранее фехтовальные турниры отменили в Германии, Финляндии и Дании. Этап был запланирован на 19–21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе под Парижем.

Как сообщается на сайте организации, Федерация фехтования Франции отказалась проводить кубок из-за возможного участия в нем российских и белорусских спортсменов.

Международная федерация фехтовальщиков запретила российским и белорусским фехтовальщикам участвовать в международных соревнованиях в марте 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета.

10 марта этого года издание Insidethegames со ссылкой на решение внеочередного конгресса организации сообщило, что спортсменов из России и Белоруссии могут допустить к соревнованиям по фехтованию. После этого команды из четырех стран решили не проводить соревнования.

Подробнее — в материале «Вот тебе МОК, а вот и порог».

Анастасия Ларина