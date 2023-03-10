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Коммерсантъ FM
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Insidethegames: российских и белорусских фехтовальщиков допустят до международных соревнований

Спортсменам из России и Белоруссии разрешат участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации фехтования (FIE), пишет издание Insidethegames со ссылкой на решение внеочередного конгресса организации.

За то, чтобы допустить российских и белорусских фехтовальщиков к участию в индивидуальных соревнованиях, проголосовали 89 участников конгресса. 46 проголосовали против.

Спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в состязаниях FIE в марте 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета на фоне военной операции России на Украине. Тогда же российский бизнесмен Алишер Усманов, который возглавляет организацию с 2008 года, приостановил исполнение обязанностей президента FIE.

Григорий Лейба

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