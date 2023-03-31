Гендиректором УЗГА назначен Сергей Федоров

Пост гендиректора Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, площадка «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина») занял Сергей Федоров. Ранее эту должность занимал Вадим Бадеха, который, как и предполагал «Ъ», перешел в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК, входит в «Ростех»). Информацию «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе УЗГА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Уральского завода гражданской авиации Фото: Пресс-служба Уральского завода гражданской авиации

Сергей Федоров работает на Уральском заводе гражданской авиации с 2009 года. Занимал должности директора по экономике и финансам, исполнительного директора — первого заместителя генерального директора. Ранее сообщалось, что Вадим Бадеха может сменить Александра Артюхова на посту руководителя ОДК. Вадим Бадеха возглавлял УЗГА с июня 2009 года. Ранее был заместителем гендиректора ОАО «Вертолетно-сервисная компания».

Напомним, Уральский завод гражданской авиации подписал предварительный договор на поставку трех легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал» с авиакомпанией «Витязь-Аэро». Ранее УЗГА и авиационный альянс «Аэрохимфлот» подписали соглашение о намерениях на поставку авиакомпаниям, участвующим в альянсе, 120 самолетов ЛМС-901 «Байкал» с 2026 по 2030 годы.

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Диана Сунагатуллина