УЗГА поставит три самолета «Байкал» авиакомпании «Витязь-Аэро»

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, площадка «Уктус» особой экономической зоны «Титановая долина») подписал предварительный договор на поставку трех легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал» с авиакомпанией «Витязь-Аэро». Как отметили в департаменте информационной политики региона, самолеты будут использовать в том числе для перевозки туристов на Камчатке. Поставки самолетов запланированы с 2026 по 2028 год.

Самолеты «Байкал» будут поставляться с двигателями ВК-800СМ и воздушными винтами АВ-901. Их оснастят дополнительным оборудованием, включающим противообледенительную систему, метеорологический локатор, автопилот, расширенный состав пилотажно-навигационного оборудования.

Гендиректора компании «Витязь-Аэро» Виктор Сиротин заявил, что на Камчатке необходима малая авиация, а для эксплуатации «Байкалов» в базовом аэропорту компании уже подготовили взлетно-посадочную полосу.

Ранее УЗГА и авиационный альянс «Аэрохимфлот» подписали соглашение о намерениях на поставку авиакомпаниям, участвующим в альянсе, 120 самолетов ЛМС-901 «Байкал» с 2026 по 2030 годы. Спецификация предполагаемых к поставке самолетов должна быть утверждена до 1 июля 2023 года.

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