Инфляция в еврозоне снизилась в марте до 6,9%

По итогам марта средний показатель инфляции в странах еврозоны составил 6,9%, следует из предварительной оценки Евростата. Это существенно ниже февральского показателя — 8,5%.

При этом уровень базовой инфляции, исключающей такие волатильные категории товаров, как электроэнергия, продукты питания, алкоголь и табак, продолжает расти и достиг новой рекордной отметки — 5,7%.

В целом инфляция в еврозоне снижается в основном за счет падения цен на энергию. В марте она подешевела еще на 0,9% по сравнению с февралем. Таким образом, за два последних месяца рост цен на энергоносители в еврозоне замедлился с 18,9% до 12,8%, а рост цен на промышленные товары — с 6,8% до 6,6%. При этом цены на продукты, алкоголь и табак, напротив, выросли — на 0,4% по сравнению с февралем, а рост цен на услуги ускорился на 0,2%.

Ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил три ключевые ставки на 50 базисных пунктов и объявил, что готов к дальнейшему повышению их в будущем. В ЕЦБ считают, что повышение ставок должно приблизить еврозону к среднесрочному целевому показателю инфляции 2%.

Кирилл Сарханянц