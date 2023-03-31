Из снежного затора в Ростовской области спасли беременную женщину

Беременная женщина, которая вместе с мужем застряла в автомобильной пробке на трассе М-4 «Дон» из-за сильного снегопада, доставлена в роддом. Об этом сообщает местное издание 161.ru со ссылкой на региональное правительство.

Супруги ехали из Морозовска и попали в пробку в районе Лиховского моста. Утром самочувствие женщины ухудшилось, и она обратилась за медицинской помощью, но из-за сугробов машина скорой помощи не смогла до нее добраться.

Сотрудники ДПС доставили женщину в родильное отделение Центральной городской больницы Каменска-Шахтинского, ее супруг остался в автомобиле. В медучреждении сообщили, что беременной ничего не угрожает, она находится под присмотром врачей.

Автомобильные пробки образовались на трассах Ростовской области 30 марта из-за снегопада и сильного ветра. Самый большой затор возник на трассе М-4 «Дон», где власти перекрыли 76 км дороги. К утру протяженность затора на М-4 «Дон» сократилась до 30 км. Позднее была перекрыта трасса Новошахтинск—Гуково.

Управление МЧС по Ростовской области сообщало, что в пробке находится более тысячи машин. Однако точное количество людей, застрявших в пробке, до сих пор неизвестно. В Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах, а также городе Шахты введен режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ростов-на-снегу».

Милена Костерева