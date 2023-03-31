Премьер Испании прибыл в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином по мирному урегулированию на Украине

Началась встреча премьер-министра Испании Педро Санчеса и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает Reuters. В ходе переговоров стороны намерены обсудить предложенный Китаем мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

По информации El Pais, господин Санчес намерен убедить господина Си, что любой план мирного урегулирования ситуации на Украине должен учитывать поддержку президента Владимира Зеленского. Издание отмечает, что осложнить переговоры может тот факт, что в вопросе украинского конфликта Китай занимает позицию, «далекую от европейской и очень близкую к Москве».

Испанские власти считают, что позиция, которую займет Си Цзиньпин, станет решающей в поиске выхода из конфликта на Украине. Источники газеты в испанском правительстве отметили, что в представленном Пекином мирном плане есть «интересные элементы», совпадающие с предложениями Владимира Зеленского.

Педро Санчес прибыл в Пекин вечером 30 марта. До переговоров с Си Цзиньпином он встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

24 февраля, в день годовщины начала российской военной операции на Украине, МИД Китая представил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Пекин, в частности, призвал все стороны прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны». Власти КНР считают, что нужно начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции, а также гарантировать вывоз украинского зерна и снижение стратегических рисков. МИД Украины этот план раскритиковал.

Подробнее о реакции мирового сообщества на мирный план Китая — в материале «Трудности перевода с китайского».

Милена Костерева