Секретарь СНБО Данилов пообещал «не таскать за бороды» монахов при выселении из Киево-Печерской лавры

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власти не планируют насильственно выселять монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры. По его словам, «физически таскать за бороды» монахов никто не собирается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины

По словам господина Данилова, украинские силовики в ближайшее время намерены провести «операцию по очистке от людей» территории монастыря.

«Физически за бороды таскать не будем, это не наша тактика. Спокойно решение страны будет выполнено. Все будет выполнено по закону, Лавра будет очищена от людей, которые там пока еще находятся»,— пояснил секретарь СНБО Украины в ходе национального телемарафона (цитата по «РИА Новости»).

10 марта национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» потребовал от монахов УПЦ покинуть территорию обители. Власти Украины предложили монахам перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ), основанную в 2019 году. Русская православная церковь считает ПЦУ раскольнической. По замыслу украинских властей, уход УПЦ из лавры станет важным символом полного разрыва религиозных отношений Киева с Москвой.

Подробнее о выселении монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры читайте в публикации «Ъ» «Крестный уход».

Александр Кислов