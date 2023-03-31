Украина запретила своим атлетам участвовать в отборочных соревнованиях на ОИ с россиянами

Спортсмены из Украины не будут участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых выступают россияне. Об этом решении сообщил член исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Олег Немчинов.

«Приняли протокольное решение, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях, где нет россиян. Соответственно, участие вне этих критериев может быть основанием для лишения федерации статуса национальной»,— рассказал он в эфире телемарафона (цитата по ТАСС).

На этой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе, но при условии, что те не представляют российские силовые ведомства, а также не занимались «поддержкой боевых действий». Глава МОК Томас Бах заявил, что международные спортивные турниры должны проходить без дискриминации. За недопуск атлетов из России и Белоруссии на Олимпийские игры выступили 35 стран, в том числе США и Германия. Господин Бах в ответ сказал, что правительства не должны решать, кого допускать до спортивных мероприятий.

Подробности — в материале «Ъ» «Вот тебе МОК, а вот и порог».

Лаура Кеффер