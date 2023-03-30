Власти объяснили громкие звуки в Белгороде работой вооруженных сил

В правительстве Белгородской области утверждают, что громкие звуки над Белгородом связаны с работой вооруженных сил РФ. «РИА Новости» сообщали, что в небе над центром Белгорода сегодня, 30 марта, вечером раздалось девять мощных взрывов.

«Громкие звуки связаны с работой ВС РФ»,— сказали журналистам в региональном правительстве, не приведя каких-либо подробностей.

На фоне российской военной операции власти граничащей с Украиной Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах. В регионе действуют режимы желтого уровня террористической опасности и среднего уровня реагирования. 29 марта из-за обстрела села Черемошное несколько населенных пунктов остались без света.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер