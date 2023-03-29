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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: один из крупнейших зерновых трейдеров Viterra намерен уйти из России

Один из крупнейших западных поставщиков российского зерна — канадская Viterra намерена прекратить его экспорт, пишет Bloomberg. Решение компания приняла вслед за другим крупным игроком сегмента — американской Cargill.

По данным анонимных собеседников Bloomberg, Viterra намерена уйти с российского рынка и вот-вот объявит об этом решении. Viterra и Cargill входили в шестерку крупнейших экспортеров российской пшеницы, уточняет издание. На этом фоне фьючерсы на пшеницу на чикагской бирже выросли на 3,5%.

Компания занималась продажами российских пшеницы, ячменя, кукурузы, гороха и подсолнечного масла. В 2022 году российская «дочка» Viterra, «ООО Витерра Рус», нарастила выручку до 80,7 млрд руб. с 69,9 млрд годом ранее. Кому достанутся российские активы компании, Bloomberg неизвестно.

В декабре российский поставщик удобрений «Уралхим» уведомил президента РФ Владимира Путина о готовности выкупить активы Cargill и Viterra и попросил согласие правительственной комиссии на сделки. В Vitrerra и Cargill тогда заявили, что не намерены прекращать работу в России.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «В закрома родины ссыпают трейдеров».

Григорий Лейба

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