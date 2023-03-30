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Коммерсантъ FM
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Глава Росавиации Нерадько заявил, что полеты в новые регионы России пока выполняться не будут

Глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что «по известным причинам» полеты в аэропорты Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей пока выполняться не будут. Он уточнил, что аэропорт Мариуполя будет первым в плане восстановления.

Александр Нерадько в 2021 году

Александр Нерадько в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Александр Нерадько в 2021 году

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Что касается новых территорий, то воздушное сообщение на аэродромы на новых территориях выполняться не будут по известным причинам. Первоочередные планы — по восстановлению аэропорта Мариуполь, в перспективе и следующие аэропорты, соответствующие проекты реконструкции аэропортов и посадочных площадок на новых субъектах РФ нами подготовлены и переданы Минтрансу»,— сказал он в ходе круглого стола в Совфеде (цитата по ТАСС).

С начала военной операции России на Украине Росавиация 49 раз официально уведомляла о продлении запрета на полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, а также Симферополь и Элисту. В конце декабря Росавиация прекратила публикацию таких оповещений. При этом запрет на полеты сохранили.

План по восстановлению Мариуполя был разработан в Минстрое и подписан главой ДНР Денисом Пушилиным в августе 2022 года. Согласно плану, город планируется восстановить за три года, то есть к концу 2025-го. Целевой сценарий развития Мариуполя разработан до 2035 года.

19 марта Мариуполь посетил президент России Владимир Путин. Во время визита вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал ему о сильном разрушении мариупольского аэропорта и планах его восстановления. «Рассчитываем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубеж»,— сказал тогда вице-премьер. На уточняющий вопрос президента о сроках реконструкции господин Хуснуллин ответил, что ее планируется завершить в 2025 году.

Подробнее о визите Владимира Путина — в публикации «Ъ» «Мариупольские рассказы».

Милена Костерева

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