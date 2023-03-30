Митрополит УПЦ Павел: Господь не простит Зеленскому выселение монахов из Киево-Печерской лавры

Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) и наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил, что президент страны Владимир Зеленский виноват в том, что от монахов УПЦ потребовали покинуть территорию лавры. По словам митрополита, господин Зеленский не смог остановить «одержимого бешенством» министра культуры.

«Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!» — сказал митрополит в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале лавры.

По мнению митрополита Павла, президент Украины виновен во всем происходящем вокруг Киево-Печерской лавры, а именно в том, что «220 человек братии выброшены на улицу». «Потому что вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры — значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» — сказал он.

Накануне, 29 марта, в своем вечернем обращении Владимир Зеленский указал, что вчера был сделан шаг к укреплению духовной независимости Украины, к защите украинского общества от «старого и циничного московского манипулирования религией». По его словам, Украина — территория наибольшей религиозной свободы в восточной части Европы.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» потребовал от монахов УПЦ покинуть территорию лавры до 29 марта. Власти Украины предложили монахам перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ), основанную в 2019 году. Русская православная церковь считает ПЦУ раскольнической. Служители УПЦ подали иск для того, чтобы оспорить выселение из обители. Вчера митрополит ПЦУ Епифаний утвердил архимандрита Авраамия на должность наместника в Киево-Печерской лавре.

Подробнее — в материале «Крестный уход».

Милена Костерева