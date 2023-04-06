Невеста была в черном такси

С сегодняшнего дня «Кинопоиск» и Wink начинают показывать триллер Оксаны Карас «Мерзлая земля». По всем сюжетным приметам это солидный детектив в духе нестандартных произведений HBO и BBC, но события его разворачиваются в Ленинградской области, среди советской архитектуры и северных пейзажей. В главной роли — Светлана Ходченкова, чья героиня может все — работать в такси, печь торты на продажу, воспитывать ребенка и биться с непобедимой системой за свободу своего жениха.

Текст: Василий Степанов

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Холодной апрельской ночью 2022 года девушка в красном пальто сбегает из ресторана, вызывает машину, а утром ее изнасилованное тело находят на берегу озера неподалеку. Под подозрение неизбежно попадают местные таксисты, те, что были на смене. Вымышленный районный центр Ленобласти под названием Озерск, где разворачиваются события «Мерзлой земли»,— город маленький, здесь все знают всех, и местный ленивый следственный комитет действует чуть ли не перебором: сначала берут одного водителя, потом — другого, а после наступает очередь Макса (Антон Филипенко), который вроде бы бомбил вместе с невестой Ларисой (Светлана Ходченкова) и, кажется, ни при чем, но все-таки есть косвенные улики. Местные сыщики спят и видят, как бы побыстрее выбить признание или, наоборот, спустить на тормозах. Что угодно, лишь бы не работать. В конце концов, это не первое их нераскрытое дело («три девушки за два года пропали, одна — всплыла»). Но вот беда, из Москвы в Озерск присылают въедливого следака Орлова (Юрий Чурсин). А он решил во что бы то ни стало найти и посадить виновного, хоть и вынужден большую часть времени и сил тратить на то, чтобы отбиться от Ларисы, которая готова на все, лишь бы отбить у следствия своего жениха.

В сюжетных обстоятельствах «Мерзлой земли» с первого взгляда мерещится что-то до боли знакомое. По крайней мере, тем зрителям, которые не пренебрегают продукцией HBO и BBC. Тихий городок, тяжкие преступления, складывающиеся в серию, подозреваемый, в котором ни зритель, ни главная героиня до конца не уверены, суровый следователь, приехавший в провинцию из столицы. Все это в той или иной степени штампы и клише, и начни называть зарубежные детективы с похожими исходными данными, пожалуй, и за полдня не управишься. «Мерзлая земля», в общем-то, и не скрывает свою родословную — от «Мейр из Исттауна» до скандинавских неонуаров, здесь вся традиционная для последних лет жанровая механика на виду, и, пожалуй, это хорошо. Во-первых, потому что позволяет оценить приспосабливаемость солидных зарубежных форматов к родным осинам, а во-вторых — дает повод восхититься талантам главных исполнителей. Традиционно считается, что для большой звезды многосерийная детективная история, утопленная в знакомые каждому зрителю бытовые реалии,— отличная возможность продемонстрировать зрителям свои актерские кондиции.

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И здесь такой большой звездой оказывается блистательная Светлана Ходченкова. «Мерзлая земля» — ее актерский бенефис. Если в только что вышедших «Актрисах» она, даже исполняя яркую роль, была лишь одной из многих, то здесь выносит на своих плечах многосерийный фильм. Ее героиня — своего рода новая интерпретация классической некрасовской русской женщины: таксистка, самозанятый кондитер, мать-одиночка для дочери-подростка (убедительная Полина Гухман), она сумела расстаться с мужем-абьюзером (убедительно гадкий Андрей Бурковский), снова стать счастливой в новом браке, может постоять за себя и заработать на себя, а если и плачет иногда от бессилия, то лишь проверив, хорошо ли закрыта дверь. Гражданину России нужно быть сильным и стойким, чуть что напоминает радио в такси, а гражданке — особенно. На Ходченкову смотреть неизменно интересно, она убедительна и слабая, и сильная, и сомневающаяся, и прущая напролом. Понятно, отчасти эта ее достоверность обеспечена разворачивающимся на глазах сюжетом тихого омута, где черти водятся, а отчасти партнерами по экрану. На втором плане — мощный состав: и Юрий Чурсин в роли цепного пса правосудия на страшном авто с красной полоской, и опасный психопат Андрей Бурковский, и Виталий Коваленко в роли озверевшего мстителя — все они делают присутствие героини Ходченковой чуть объемнее и контрастнее.

Возможно, секрет достоверности «Мерзлой земли» и в том, что поставившая этот детективный триллер Оксана Карас не любит прямолинейных эффектов. Визуально сериал сделан неброско, в нем нет атмосферы позднейших фильмов о маньяках, эмбиентной жути, усвоенной всеми благодаря Дэвиду Финчеру. Из-за своей обманчивой простоты «Мерзлая земля» порой смотрится как бытовуха в стиле дневного бесплатного телевидения (кухня становится здесь одной из важных локаций, а второй по значимости — салон автомобиля эконом-класса), однако ее содержание далеко не поверхностно. Страх, в котором живет и борется за себя и своих близких главная героиня, легко интерпретировать как часть нашей общей повседневности последнего года. И от этого, с одной стороны, может стать по-настоящему дурно, а с другой — появляется все-таки какая-то надежда, когда видишь, как одинокая женщина входит в горящую избу и бросает вызов системе, перекраивая отбившийся от рук мир на понятный лад. А заодно еще торт украшает, машину ведет, ребенка воспитывает, в общем, живет. Земля, может, и мерзлая, но весна неизбежна.

Смотреть: «Кинопоиск», Wink

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