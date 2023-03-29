Николай Патрушев встретился с премьером Индии Моди в Нью-Дели

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Встреча прошла в Нью-Дели. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза.

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Там отметили, что Николай Патрушев и Нарендра Моди обсудили «вопросы российско-индийского двустороннего сотрудничества, представляющие взаимный интерес».

1 марта Николай Патрушев встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе, а в конце февраля он поговорил с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И, отвечающим за внешнюю политику.

Анастасия Ларина