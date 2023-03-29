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Коммерсантъ FM
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Замглавы МИД РФ Рябков: без уведомления США не могут прекратить обмен данными в рамках ДСНВ

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал злостным невыполнением договора решение США не передавать России уведомления по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он подчеркнул, что Вашингтон, в отличие от России, официально не уведомлял о приостановке участия в ДСНВ, а значит, Соединенные Штаты обязаны выполнять положения договора в полном объеме.

Сергей Рябков

Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«То есть их непередача нам тех или иных данных расширяет список нарушений договора Вашингтоном, который давно уже содержит очень серьезные элементы, в том числе произвольный вывод из-под зачета значительного количества СНВ. То есть американцы злостно не выполняют договор, при этом в соответствии с удобной им практикой пытаются переложить ответственность на другую сторону»,— сказал замминистра (цитата по «РИА Новости»).

Господин Рябков уточнил, что очередной доклад Госдепартамента Конгрессу о выполнении соглашений в сфере контроля над вооружениями должны представить в апреле. «Что бы они туда ни закладывали и что бы ни произносили их представители, это не меняет нашей однозначной трактовки происходящего — в том виде, как я ее изложил»,— добавил он.

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21 февраля президент Владимир Путин объявил о решении приостановить участие России в ДСНВ. 28 марта США проинформировали российскую сторону, что также не будут предоставлять ей часть данных о своих ядерных силах, которые раньше передавались ими дважды в год в рамках договора.

Подробности — в материале «Ъ» «Количественные сданные».

Милена Костерева

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