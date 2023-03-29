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Коммерсантъ FM
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Власти Бали депортируют россиянина за фото в обнаженном виде на священной горе

Власти Бали депортируют россиянина, который сфотографировался со спущенными по щиколотку штанами на вершине вулкана Агунг. Это место считается священным у местных жителей, сообщает The Jakarta Post.

Извержение вулкана Агунг в 2017 году. Крестьянин в поле на фоне извергающегося вулкана.

Извержение вулкана Агунг в 2017 году. Крестьянин в поле на фоне извергающегося вулкана.

Фото: Константин Трубавин, Коммерсантъ

Извержение вулкана Агунг в 2017 году. Крестьянин в поле на фоне извергающегося вулкана.

Фото: Константин Трубавин, Коммерсантъ

По данным издания, мужчину зовут Юрий, он прибыл на Бали по туристической визе. Он выложил обнаженное фото в соцсети, что вызвало негативную реакцию местных жителей, после чего мужчина удалил снимок и опубликовал видео с извинениями.

Несмотря на это его решили поместить в черный список, который не позволит ему вернуться на Бали как минимум в течение шести месяцев. «Он нарушил нормы и не проявил уважения к нашей культуре»,— сказал глава Управления по законодательству и правам человека Ангиата Напитупулу.

В марте власти Индонезии депортировали 47 иностранцев, находившихся на Бали, за нарушение визовых правил, в числе депортированных было 13 россиян. Губернатор острова Вайян Костер попросил Министерство юстиции и прав человека ужесточить правила выдачи виз для граждан России и Украины. Туристов депортируют, в частности, за оказание различных платных услуг и продвижение их в соцсетях. Консул Индонезии в РФ Фаттах Хардивинангун призвал россиян соблюдать визовые правила.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Индонезия настаивает на правилах».

Лаура Кеффер

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