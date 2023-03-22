Консул Индонезии попросил россиян соблюдать визовые правила

В Индонезии фиксируют случаи несоблюдения российскими туристами визовых правил, из-за чего нескольких граждан РФ уже депортировали с Бали. Консул Индонезии в России Фаттах Хардивинангун рекомендовал россиянам «не омрачать себе отдых».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Трубавин, Коммерсантъ Фото: Константин Трубавин, Коммерсантъ

Господин Хардивинангун Фаттах призвал туристов правильно выбирать себе тип визы, исходя из целей, с которыми они едут в Индонезию. Для въезда в Индонезию нужна туристическая виза (тип В211А), она оформляется на 30 дней, ее можно продлить еще на 30 дней. С такой визой запрещены работа, а также ведение коммерческой и инвестиционной деятельности в Индонезии.

«Индонезия открыта для россиян и всегда рада им. Но туристы должны понимать, что за нарушения правил страны, в том числе визовых, придется нести соответствующее тому или иному нарушению наказание. Мы настоятельно рекомендуем туристам, отправляющимся на отдых в Индонезию, не забывать визовые правила страны и не омрачать себе отдых»,— сказал консул на выставке MITT, его цитирует Ассоциация туроператоров России.

В марте власти Индонезии депортировали 47 иностранцев, находившихся на острове Бали, за нарушение визовых правил. В числе депортированных было 13 россиян. На острове проводят кампанию по предотвращению преступности среди приезжающих — в частности, из-за многочисленных случаев ДТП с участием иностранцев им запретили брать напрокат мотоциклы. Губернатор острова Вайян Костер обратился в Министерство юстиции и прав человека с предложением ужесточить правила выдачи виз для граждан России и Украины.

Лаура Кеффер