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Коммерсантъ FM
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Глава правового комитета РСТ объяснил причину депортации россиян из Индонезии и Таиланда

Россиян и других туристов депортируют из Индонезии и Таиланда за оказание различных платных услуг и продвижение их в социальных сетях, объяснил глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов. Он уточнил, что по правилам туристической визы работать путешественникам запрещено.

«Если туристы начинают зарабатывать и создавать конкуренцию местным гидам, тренерам и массажистам, то они перестают быть туристами и становятся трудовыми мигрантами. Соответственно, они не могут находиться по туристической визе и их выдворяют»,— рассказал господин Мохов (цитата по «Прайму»).

По словам Георгия Мохова, случаи депортации из Индонезии и Таиланда были зафиксированы и ранее, поскольку такие «рейды» носят эпизодический характер. Он также уточнил: чтобы избежать проблем с властями иностранных государств, россиянам не следует пропускать сроки продления визы и заниматься оказанием услуг без соответствующего разрешения.

«Нашим туристам нужно понимать, что они находятся в юрисдикции другой страны с очень специфическим законодательством и строгим правосудием. Не стоит дразнить органы власти, это может кончиться не только штрафом, но и реальным сроком»,— добавил он.

В марте власти Индонезии депортировали 47 иностранцев, находившихся на острове Бали, за нарушение визовых правил. В числе депортированных было 13 россиян. Губернатор Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу однократных туристических виз по прибытии туристам из России и с Украины из-за нарушений визового режима. Для предотвращения преступности среди приезжающих на остров иностранцам запретили брать напрокат мотоциклы.

Подробнее о том, каковы претензии властей страны к иностранцам,— в материале «Ъ FM» «Индонезия настаивает на правилах».

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