Теннист Хачанов вышел в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Майами

Россиянин Карен Хачанов выиграл в матче с третьей ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом в четвертом круге турнира WTA 1000 в Майами. Матч закончился со счетом 7:6 (7:4), 6:4, он продолжался 1 час 33 минуты.

26-летний Карен Хачанов находится на 16-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Он два раза выходил в полуфинал турниров Большого шлема. В 2021 году Хачанов выиграл Кубок Дэвиса в составе сборной России.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча между аргентинцем Франсиско Черундоло и итальянцем Лоренцо Сонего. Призовой фонд турнира в Майами — $8,8 млн.

Олеся Павленко