Адвокат Елена Палымова перестала защищать обвиняемого в взяточничестве бывшего мэра Белгорода Антона Иванова

У бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, находящегося сейчас под стражей по уголовному делу о получении взятки, сменился адвокат. Об этом сообщила представлявшая интересы господина Иванова Елена Палымова.

По ее словам, соглашение было расторгнуто в последний приезд в Белгород. «Я выступила инициатором. Для моего доверителя это было неожиданно. Обсудили детали. Антон Александрович поддержал мое решение. Никаких претензий друг к другу мы не имеем», — рассказала госпожа Палымова. Антон Иванов получил от нее «все рекомендации».

Имя нового защитника Елена Палымова не раскрыла, отметив, что в деле бывшего мэра вряд ли справится один адвокат: «Я считаю, что нужна командная работа. Если вести речь о грамотной качественной работе. Более того, перед тем, как вести разговор с доверителем о расторжении, с адвокатом мы познакомились».

Антон Иванов был арестован в начале марта. Изначально его подозревали в получении взятки в в виде автомобиля стоимостью более 2,5 млн руб. за неприятие мер к возвращению 50 млн руб. во время его работы в «Белгородской ипотечной корпорации» (БИК). Во время обжалования ареста стало известно о новых уголовных делах — за взятку в виде ноутбука Lenovo стоимостью более 150 тыс. руб. и за незаконную продажу земельных участков, которая якобы нанесла БИК ущерб в 10 млн руб. В середине марта Елена Палымова говорила «Ъ-Черноземье» о готовности обжаловать арест в кассации. За время защиты бывшего мэеа она не раз отметилась жестким заявлениями в адрес суда и гособвинения.

Подробнее о деле Антона Иванова читайте в материале «Ъ» «Бывшему мэру предъявили иномарку».

Александр Прытков

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