Обвиняемого в получении взятки экс-мэра Белгорода отправили в СИЗО

Свердловский районный суд Белгорода отправил в СИЗО на два месяца бывшего мэра облцентра Антона Иванова. Его местные следователи обвиняют в получении взятки в размере 2,93 млн руб. в виде автомобиля. Об этом сообщила адвокат Елена Палымова, представляющая интересы экс-чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе суда по избранию господину Иванову меры пресечения адвокат отметила, что ей «очень приятно даже сейчас получать положительные отзывы о работе Антона Александровича». Состава вменяемого ему преступления защитник «не видит совершенно» и заверила, что предоставила следствию «доказательства оплаты за автомобиль, о которых следствию не было известно».

«Судья мне показался грамотным. Он явно разобрался с материалом»,- отмечала до вынесения решения по мере госпожа Палымова. Позже она констатировала: «Стража, два месяца. Чуда не произошло. Но мы руки опускать не собираемся». «Очень рада, как себя ведет подзащитный. Молодец, боец»,- добавила адвокат.

Пока правоохранительные органы и местные власти обвинение экс-мэру не комментируют. Собеседники «Ъ-Черноземье» ранее сообщали, что бывший чиновник мог быть задержан в другом регионе, а перед этим ему не удалось покинуть страну. Антон Иванов возглавил мэрию в октябре 2021 года, перейдя в администрацию с должности гендиректора АО «Белгородская ипотечная корпорация» (БИК). Но по собственному желанию покинул пост градоначальника уже в октябре 2022 года. По мнению губернатора Вячеслава Гладкова, господин Иванов раздал много «невыполненных обещаний» и не успевал работать в нужном темпе. Были претензии у главы региона и к работе БИК в предыдущие годы.

Андрей Цветков