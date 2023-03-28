CNN: дроны США стали летать подальше от Крыма после перехвата MQ-9 Reaper

Соединенные Штаты изменили маршруты разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) после падения MQ-9 Reaper в Черное море, пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного американского военного чиновника. Теперь дроны держат на удалении от Крыма.

Так, США вынуждены настраивать свои разведывательные дроны на большую высоту над Черным морем, а также использовать их подальше от воздушного пространства Крымского полуострова, сообщает телеканал. По данным собеседников CNN из американских военных ведомств, смена траектории полетов «определенно ограничивает возможности по сбору разведданных».

Дополнительно источники в военных ведомствах сообщили каналу, что решение было принято для того, чтобы «не быть чересчур провокационными», поскольку администрация президента Джо Байдена по-прежнему избегает любых инцидентов, которые могут перерасти в прямой конфликт с российскими вооруженными силами.

Официально комментировать собранные телеканалом данные в Пентагоне отказались.

14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море. В Вашингтоне позднее заявили, что причиной крушения стал агрессивный маневр российского истребителя Су-27, который задел винт аппарата. В Минобороны РФ указали, что БПЛА нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», которые Россия установила в связи с началом военной операции. Через несколько дней летчиков Су-27 представили к госнаградам. В США поступок пилота назвали «идиотизмом».

Григорий Лейба