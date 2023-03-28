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Коммерсантъ FM
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Блинкен назвал предложения о прекращении огня на Украине «циничной ловушкой»

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что инициативы о немедленном прекращении огня в рамках конфликта на Украине могут оказаться «циничной ловушкой», которая позволит России выиграть время для передышки.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«То, что выглядит привлекательным на поверхности (кто же не хочет, чтобы пушки замолчали?), может оказаться циничной ловушкой, которой нам нужно очень и очень беречься»,— заявил господин Блинкен в ходе виртуальной конференции по теме перспектив достижения мира на Украине (цитата по «РИА Новости»).

Глава Госдепа призвал западных коллег оценивать риски и беречься инициатив, которые могут выглядеть как «благонамеренные усилия», но на деле приведут к заморозке конфликта.

Накануне, 27 марта, The Times сообщила о том, что Соединенные Штаты могут занять более жесткую позицию относительно условий завершения украинского конфликта и требовать полного возвращения Украине всех «утраченных территорий». На прошлой неделе, 24 марта, господин Блинкен предположил, что Киев может попытаться вернуть территории «невоенным путем».

С идеей прекратить огонь и преступить к переговорам выступает Китай. На Западе и на Украине китайский мирный план не поддерживают и утверждают, что он выгоден только Москве.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба

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