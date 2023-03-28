Президент МОК Бах поддержал возвращение российских спортсменов под нейтральным статусом

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал план возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. По его мнению, такой вариант их участия «работает» во многих видах спорта, в частности в теннисе и велоспорте.

Господин Бах поднял эту тему в выступлении перед началом заседания исполкома МОК в штаб-квартире в Лозанне. Он отметил, что ни на одном из соревнований, куда допустили россиян или белорусов, «инцидентов с безопасностью не было». «Правительства, на территории которых проходят соревнования, за очень редким исключением выдают визы (российским и белорусским спортсменам.— "Ъ"), а в других странах даже выдают им разрешения на работу»,— сказал глава МОК (цитата по Reuters).

Томас Бах считает, что политика «не может быть частью спортивных соревнований», и спортсменов нельзя наказывать за то, какой у них паспорт. «Мы не сможем придумать решение, которое удовлетворит всех. С этим нам, возможно, придется жить»,— добавил он.

После ввода войск РФ на Украину МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований. В январе 2023 года господин Бах выступил за то, чтобы спортсменов допустили до Олимпиады 2024 года. Более 30 стран, в том числе США, Германия и Польша, выступили против этой идеи.

О позиции МОК — в материале «Ъ» «МОК нащупывает допускную способность».

Лаура Кеффер