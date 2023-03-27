Десантно-штурмовые войска Украины получили на вооружение западные танки и технику

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что западная бронетехника уже находится на вооружении подразделений десантно-штурмовых войск. Глава военного украинского ведомства опубликовал пост в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), сопроводив его фотографией с техникой, в том числе с британским танком Challenger.

Помимо Challenger, на фото изображены американские бронемашины Stryker и Cougar и немецкая боевая машина пехоты (БМП) Marder.

«Сегодня имел честь совместно с командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и нашими десантниками обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях»,— написал Алексей Резников.

Сегодня, 27 марта, на Украину прибыли 18 танков Leopard 2. Der Spiegel также сообщал, что Киев получил около 40 БМП Marder. Накануне британское Министерство обороны сообщило о завершении обучения украинских военных управлению Challenger 2.

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Лусине Баласян