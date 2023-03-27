СКР возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь начальника полиции Мариуполя

После покушения на начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина возбуждено уголовное дело, взрыв под служебным автомобилем полицейского прогремел утром сегодня, 27 марта. По данным источника ТАСС, сам он получил легкую контузию.

Уголовное дело возбуждено по ст. 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД по ДНР. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России (СКР) по ДНР. По данным следствия, инцидент произошел у жилого дома по проспекту Строителей.

Взрывное устройство неустановленного типа было размещено на земле под служебным авто со стороны водителя. «Жизни и здоровью сотрудника полиции ничего не угрожает»,— сообщает региональный СКР.

Мария Федотова