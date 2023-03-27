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Коммерсантъ FM
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Число забронированных на май туров в Абхазию оказалось на 30% выше прошлогоднего

Показатель бронирования туров на майские праздники в Абхазию превысил прошлогодний на 30%, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба. По итогам всего сезона страна рассчитывает принять 1,5 млн туристов.

«У нас серьезное увеличение на май. На данный момент у нас заявок на отдых в Абхазии на 30% больше, чем в соответствующий период прошлого года… Что касается июня, то там больше 50% увеличение»,— указал министр (цитата по «Прайму»).

В Сухуми ожидают, что показатели грядущего сезона будут сопоставимы (или превысят) таковые за «сверхуспешный» сезон 2021 года, когда Абхазию посетили 1,5 млн туристов. На конец 2022 года в республике насчитывалось 858 объектов для размещения отпускников, уточнил господин Хишба.

«Больше всего объектов размещения в Абхазии относятся к объектам эконом-класса. В то же время в Гагре есть объекты мирового уровня, которые могут претендовать на четыре звезды»,— добавил министр.

Ранее «Ъ» сообщал, что доля России в структуре продаж туров на майские праздники на отечественном рынке сократилась с 59% до 24%. Доля ближнего зарубежья в структуре бронирований выросла с 3% до 9%.

Подробнее о планах россиян на майские праздники – в материале «Ъ» «Май турецкого».

Григорий Лейба

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