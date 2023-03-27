Следствие ищет стаю

В Астраханской области следователи начали проверку по факту гибели человека предположительно от укусов собак. Как сообщили в СУ СКР по региону, в минувшее воскресенье утром на парковке одного из домов в Советском районе было обнаружено тело женщины с рваными укушенными ранами. За последнее время в Астраханской области это второй случай гибели людей от укусов бродячих собак. Губернатор области Игорь Бабушкин считает, что действующее законодательство не позволяет регулировать численность бродячих животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Астраханские следователи выясняют причину гибели 43-летней женщины в Советском районе областного центра. Как сообщили в СУ СКР по региону, утром 26 марта на автомобильной парковке у одного из домов по 1-му проезду Рождественского в Советском районе было обнаружено тело местной жительницы. При этом на трупе были рвано-укушенные раны, предположительно нанесенные бродячими собаками.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть астраханки наступила в результате травматического шока, сопряженного с массивной кровопотерей. Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных»,— пояснили в следственном управлении СКР по региону.

Это второй за последнее время случай гибели человека от укусов бродячих животных в Астраханской области.

В январе прошлого года в селе Кулаковка Приволжского района Астраханской области неподалеку от гаражного кооператива «Энергетик» стая бездомных собак напала на 58-летнего мужчину, который шел на работу. Потерпевший скончался на месте от кровопотери. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствие намерено дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных в Приволжском районе. Пока дело находится в производстве.

В апреле 2021 года свора бродячих собак напала на девочку возле школы № 29, расположенной в Трусовском районе Астрахани. В следственном управлении отмечали, что трагедии удалось избежать, поскольку прохожие помогли ребенку отбиться от собак.

Обилие агрессивных бродячих собак — серьезная проблема для региона.

Буквально в минувшую субботу губернатор региона Игорь Бабушкин принял участие в совещании при заместителе председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, посвященном совершенствованию законодательства в сфере обращения с животными. По данным, оглашенным главой региона на мероприятии, сейчас в регионе 24 тыс. нечипированных безнадзорных животных, а с учетом чипированных — около 40 тыс. особей, и растущее количество бродячих собак — самая частая проблема, о которой люди пишут в социальных сетях. По информации министерства здравоохранения Астраханской области, в 2022 году зафиксировано более 6 тыс. случаев нападений бродячих собак на людей. В 2022 году на мероприятия по «обращению с животными» область потратила 150 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В начале прошлого года Астраханская городская дума обратилась в правительство региона и областное заксобрание с просьбой об увеличении выделяемых бюджетом средств на отлов и стерилизацию безнадзорных собак в городе. Спикер муниципального собрания депутатов Игорь Седов называл проблему увеличения числа безнадзорных животных в Астрахани «результатом неэффективной отработки вопроса двухлетней давности»: в 2020 году конкурсы на отлов и стерилизацию бездомных животных прошли с запозданием, субсидия в полном объеме освоена не была.

В этом году власти региона запланировали расходы в размере 220 млн руб. на отлов бродячих животных, но это, по словам господина Бабушкина, не решает проблему, так как, если собаке не находят хозяина, ее возвращают обратно на улицу и она не становится менее агрессивной.

В числе прочих мер губернатор предложил разрешить эвтаназию животных безболезненным способом в случае проявления ими немотивированной агрессии в отношении других животных или человека.

Ранее «Ъ» писал о скандале, связанном с хищением средств, выделенных на отлов бродячих животных. В феврале этого года в Астрахани был задержан бывший депутат городской думы областного центра (был членом муниципального собрания с 2017 по 2020 год) Андрей Невлюдов. Следствие считает его фактическим владельцем ООО «Экоприют» (по данным «СПАРК-Интерфакс», компанией владеет саратовец Михаил Иванов), которое занималось отловом животных.

Господин Невлюдов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что в декабре 2021 года между региональной службой ветеринарии и администрацией Астрахани заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования выплат для организации работы с бездомными животными на 2022 год.

Ответственные за выполнение соглашения должностные лица управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Астрахани заключили 12 контрактов по оказанию услуг по обращению с животными без владельцев на территории областного центра с ООО «Экоприют» на сумму более 28 млн руб.

Затем представители руководства ООО «Экоприют» вместе с должностными лицами администрации Астрахани и региональной службы ветеринарии, «достоверно зная, что договорные обязательства по вышеуказанным контрактам не исполнены», подписали акты приемки оказанных услуг и другие документы, подтверждающие выполнение условий контракта. Андрей Невлюдов вину не признает и утверждает, что никакого отношения к «Экоприюту» не имеет.

Сергей Петунин, Саратов