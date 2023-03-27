Следствие ищет стаю

В Астраханской области следователи начали проверку по факту гибели человека предположительно от укусов собак. Как сообщили в СУ СКР по региону, в минувшее воскресенье утром на парковке одного из домов в Советском районе было обнаружено тело женщины с рваными укушенными ранами. За последнее время в Астраханской области это второй случай гибели людей от укусов бродячих собак. Губернатор области Игорь Бабушкин считает, что действующее законодательство не позволяет регулировать численность бродячих животных.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Астраханские следователи выясняют причину гибели 43-летней женщины в Советском районе областного центра. Как сообщили в СУ СКР по региону, утром 26 марта на автомобильной парковке у одного из домов по 1-му проезду Рождественского в Советском районе было обнаружено тело местной жительницы. При этом на трупе были рвано-укушенные раны, предположительно нанесенные бродячими собаками.
«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть астраханки наступила в результате травматического шока, сопряженного с массивной кровопотерей. Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных»,— пояснили в следственном управлении СКР по региону.
Это второй за последнее время случай гибели человека от укусов бродячих животных в Астраханской области.
В январе прошлого года в селе Кулаковка Приволжского района Астраханской области неподалеку от гаражного кооператива «Энергетик» стая бездомных собак напала на 58-летнего мужчину, который шел на работу. Потерпевший скончался на месте от кровопотери. Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствие намерено дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных в Приволжском районе. Пока дело находится в производстве.
В апреле 2021 года свора бродячих собак напала на девочку возле школы № 29, расположенной в Трусовском районе Астрахани. В следственном управлении отмечали, что трагедии удалось избежать, поскольку прохожие помогли ребенку отбиться от собак.
Обилие агрессивных бродячих собак — серьезная проблема для региона.
Буквально в минувшую субботу губернатор региона Игорь Бабушкин принял участие в совещании при заместителе председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, посвященном совершенствованию законодательства в сфере обращения с животными. По данным, оглашенным главой региона на мероприятии, сейчас в регионе 24 тыс. нечипированных безнадзорных животных, а с учетом чипированных — около 40 тыс. особей, и растущее количество бродячих собак — самая частая проблема, о которой люди пишут в социальных сетях. По информации министерства здравоохранения Астраханской области, в 2022 году зафиксировано более 6 тыс. случаев нападений бродячих собак на людей. В 2022 году на мероприятия по «обращению с животными» область потратила 150 млн руб.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В начале прошлого года Астраханская городская дума обратилась в правительство региона и областное заксобрание с просьбой об увеличении выделяемых бюджетом средств на отлов и стерилизацию безнадзорных собак в городе. Спикер муниципального собрания депутатов Игорь Седов называл проблему увеличения числа безнадзорных животных в Астрахани «результатом неэффективной отработки вопроса двухлетней давности»: в 2020 году конкурсы на отлов и стерилизацию бездомных животных прошли с запозданием, субсидия в полном объеме освоена не была.
В этом году власти региона запланировали расходы в размере 220 млн руб. на отлов бродячих животных, но это, по словам господина Бабушкина, не решает проблему, так как, если собаке не находят хозяина, ее возвращают обратно на улицу и она не становится менее агрессивной.
В числе прочих мер губернатор предложил разрешить эвтаназию животных безболезненным способом в случае проявления ими немотивированной агрессии в отношении других животных или человека.
Ранее «Ъ» писал о скандале, связанном с хищением средств, выделенных на отлов бродячих животных. В феврале этого года в Астрахани был задержан бывший депутат городской думы областного центра (был членом муниципального собрания с 2017 по 2020 год) Андрей Невлюдов. Следствие считает его фактическим владельцем ООО «Экоприют» (по данным «СПАРК-Интерфакс», компанией владеет саратовец Михаил Иванов), которое занималось отловом животных.
Господин Невлюдов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие полагает, что в декабре 2021 года между региональной службой ветеринарии и администрацией Астрахани заключено соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования выплат для организации работы с бездомными животными на 2022 год.
Ответственные за выполнение соглашения должностные лица управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Астрахани заключили 12 контрактов по оказанию услуг по обращению с животными без владельцев на территории областного центра с ООО «Экоприют» на сумму более 28 млн руб.
Затем представители руководства ООО «Экоприют» вместе с должностными лицами администрации Астрахани и региональной службы ветеринарии, «достоверно зная, что договорные обязательства по вышеуказанным контрактам не исполнены», подписали акты приемки оказанных услуг и другие документы, подтверждающие выполнение условий контракта. Андрей Невлюдов вину не признает и утверждает, что никакого отношения к «Экоприюту» не имеет.