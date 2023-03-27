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Коммерсантъ FM
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Винер-Усманова может оспорить отстранение от международных соревнований

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова допустила, что оспорит отстранение от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Она сообщила ТАСС, что возможно подаст апелляцию в трибунал Фонда гимнастической этики (GEF).

Ирина Винер-Усманова

Ирина Винер-Усманова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ирина Винер-Усманова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

6 марта FIG объявила о дисквалификации госпожи Винер-Усмановой сроком на два года. Это решение было cвязано в том числе с ее «оскорбительными заявлениями» в СМИ после поражения сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио 2020 года, говорили в федерации. GEF уточнила, что срок дисквалификации считают не с момента публикации решения, а лишь после снятия санкций, наложенных на всю российскую гимнастику после начала военной операции на Украине. В МИД РФ назвали это дискриминацией.

Отстранение со стороны дисциплинарной комиссии FIG предполагает, что Ирине Винер-Усмановой запрещается участвовать или получать аккредитацию в какой-либо роли в рамках международных соревнований под эгидой FIG, включая работу тренера.

Лаура Кеффер

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