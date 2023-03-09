Захарова назвала дискриминацией отстранение Ирины Винер от международных соревнований

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что отстранение главного тренера российской команды Ирины Винер от международных соревнований по художественной гимнастике является очередным примером дискриминации российских спортсменов. 6 марта об отстранении сообщила Международная федерация гимнастики (FIG).

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ирина Винер

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам Марии Захаровой, МИД расценивает инцидент как «посягательство западных политических функционеров на независимость спорта» и его разрушение. «Это гимнастика, это судейство, это международные институты, которые регламентируют спорт и многое, многое другое»,— сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по ТАСС). Она указала, что подобные решения разрушают весь мировой спорт.

Представитель российского МИДа заверила, что принципам независимости спорта могут служить развитие равноправного сотрудничества, исключающее политизацию, а также обеспечение равного доступа всех стран к международным соревнованиям.

«Мы намерены отстаивать этот подход вместе со всеми здравомыслящими представителями международного спортивного сообщества»,— подытожила Мария Захарова.

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики отстранила Ирину Винер от международных соревнований на два года. Отстранение cвязано с «оскорбительными заявлениями» тренера в СМИ после поражения сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио 2020 года. Высказывания тренера российской команды нарушают правила FIG, говорилось в сообщении дисциплинарной комиссии.

Срок дисквалификации будет рассчитываться не с момента публикации решения, а после снятия санкций, наложенных на всю отечественную гимнастику после начала специальной военной операции на Украине. 4 марта 2022 года FIG запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под своей эгидой.

Лусине Баласян