Оппозиционную партию «Шор» могут лишить права делать заявления в парламенте Молдавии

Представителей молдавской оппозиционной партии «Шор» могут лишить права выступать с заявлениями в здании парламента республики, сообщил спикер законодательного органа и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу. По его словам, это связано с тем, что «Шор» дезинформирует население Молдавии.

24 марта в ходе брифинга в парламенте вице-председатель «Шор» Марина Таубер заявила, что президент Майя Санду и премьер Дорин Речан готовят военную провокацию в Приднестровье с целью втянуть Молдавию в украинский конфликт. Госпожа Таубер утверждала, что такую информацию партия получила от разведывательных служб иностранных государств. По ее данным, военная провокация запланирована на 17 апреля.

«То, что делают представители этой ОПГ, так называемой партии, это попытка дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Власти предпримут необходимые меры, мы обсудим на заседании парламента эти заявления и действия, которые не позволят этим криминальным элементам использовать трибуну парламента для дезинформации населения»,— заявил Игорь Гросу на брифинге (цитата по «РИА Новости»). По его словам, конкретные действия, которые намерены предпринять молдавские власти, огласят позднее.

12 марта в Кишиневе по призыву «Шор» тысячи людей вышли на протест с требованием отставки действующего правительства Молдавии и компенсации счетов за энергоносители за три зимних месяца. Глава генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что к подготовке акций по дестабилизации ситуации в стране причастны спецслужбы России. Представители местной оппозиции свою связь с Москвой отрицают.

Подробнее о протестах в Молдавии — в публикации «Ъ» «Март, март левой!».

Милена Костерева