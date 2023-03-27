Полянский обвинил украинских военных в «бесчеловечном обращении с пленными»

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский считает, что украинские военные и наемники из США верят в свое право безнаказанно нарушать правила ведения войны. Так он прокомментировал материал The New York Times (NYT) о том, что в украинский интернациональный легион набирают «лиц, которых многие считают непригодными для выполнения своих обязанностей».
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Фото: ООН
«New York Times утверждает, что некоторые американские наемники верят, что им "не стоит беспокоиться о международных правилах ведения войны, находясь на Украине". Добавьте к ним всех украинских борцов-националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется бесчеловечное обращение с пленными»,— написал российский дипломат в Twitter.
NYT писала, что некоторые иностранные наемники пришли в легион без военного опыта, а кто-то просто хотел «нажиться на войне». По данным газеты, сейчас в украинском интернациональном легионе состоит порядка 1,5 тыс. человек, хотя власти Украины изначально говорили, что в него входит 20 тыс. добровольцев. NYT утверждает, что «вербовка застопорилась».
О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».