Полянский обвинил украинских военных в «бесчеловечном обращении с пленными»

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский считает, что украинские военные и наемники из США верят в свое право безнаказанно нарушать правила ведения войны. Так он прокомментировал материал The New York Times (NYT) о том, что в украинский интернациональный легион набирают «лиц, которых многие считают непригодными для выполнения своих обязанностей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

Фото: ООН Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский

Фото: ООН

«New York Times утверждает, что некоторые американские наемники верят, что им "не стоит беспокоиться о международных правилах ведения войны, находясь на Украине". Добавьте к ним всех украинских борцов-националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется бесчеловечное обращение с пленными»,— написал российский дипломат в Twitter.

NYT писала, что некоторые иностранные наемники пришли в легион без военного опыта, а кто-то просто хотел «нажиться на войне». По данным газеты, сейчас в украинском интернациональном легионе состоит порядка 1,5 тыс. человек, хотя власти Украины изначально говорили, что в него входит 20 тыс. добровольцев. NYT утверждает, что «вербовка застопорилась».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».