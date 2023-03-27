Власти подконтрольной Украине Авдеевки призвали жителей покинуть город

В подконтрольной Киеву Авдеевке в Донбассе начинается эвакуация коммунальных служб. Мэр Виталий Барабаш призвал жителей покинуть город. В населенном пункте не будет мобильной связи.

«Будем выключать мобильную связь в городе... Не будет возможности заряжать телефон, потому что пару дней — и некому будет обслуживать генераторы, запускать мобильную вышку»,— сказал господин Барабаш на видео, которое опубликовано в его Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Министерство реинтеграции призвало жителей эвакуироваться в начале прошлой недели. Представитель украинских силовиков Таврического направления Алексей Дмитрашковский ранее говорил, что ситуация в городе может стать такой же, как и в Артемовске (Бахмут), за который полгода идут бои. Президент Украины Владимир Зеленский в середине марта называл бои в Донбассе, в том числе в Авдеевке, решающими для будущего страны.

Леонид Уварчев