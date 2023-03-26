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Коммерсантъ FM
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Чемпион мира 2021 года по фристайлу Павел Кротов умер в возрасте 30 лет

Чемпион мира 2021 года в командном первенстве Павел Кротов умер на 31-м году жизни. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации фристайла России. Причины смерти не называются.

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Павел Кротов

Павел Кротов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

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Павел Кротов

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /  купить фото

«Коллектив Федерации фристайла России выражает глубокие и искренние соболезнования семье, близким и коллегам Павла Кротова»,— говорится в сообщении Федерации фристайла.

Павел Кротов родился в Ярославле. С 2011 года входил в сборную России по фристайлу. Спортсмен завоевал бронзу на чемпионате мира в акробатике, участвовал в Олимпийских играх 2014 и 2018 годов.

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