Экс-президент Франции Олланд: Путин не верил в сильный ответ Запада на украинский конфликт

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, возглавлявший республику в 2012–2017 годах, заявил, что страны Запада пытались предотвратить конфликт на Украине, но этого сделать не удалось, потому что президент России Владимир Путин не верил в возможность сильной ответной реакции западных союзников. Об этом господин Олланд сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франсуа Олланд и Владимир Путин во время встречи в 2015 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Франсуа Олланд и Владимир Путин во время встречи в 2015 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Чтобы предотвратить войну, необходимо установить баланс сил. Необходимо четко понимать, что в случае вторжения последует очень сильная ответная реакция. Путин в это не верил»,— заявил экс-президент. По его мнению, Владимир Путин считал, что «политическая слабость» Евросоюза и внутренние разногласия объединения станут причинами слабой реакции на начало военной операции на Украине.

Экс-президент отметил, что власти Германии полагали, что удержат Владимира Путина от конфликта, потому что он не захочет терять рынок сбыта энергоресурсов. «Но Путин скорее потеряет рынок сбыта, чем часть территории»,— сказал господин Олланд. По мнению экс-президента, западным странам стоило заранее остановить строительство газопровода «Северный поток-2», а компаниям — уйти с российского рынка.

Он добавил, что Франция тоже проявляла к президенту России снисходительность, однако подчеркнул, что после присоединения Крыма к РФ республика отменила сделку по продаже российской армии вертолетоносцев «Мистраль». Он также отметил, что другие страны «продолжали свои обычные отношения» с Россией.

При этом господин Олланд считает «обманчивыми» обвинения в адрес лидеров стран Запада в том, что они недостаточно разговаривали с Владимиром Путиным и недостаточно вовлекали его в процессы принятия решений. По мнению экс-президента, такие обвинения направлены на то, чтобы представить главу российского государства «жертвой», а РФ — страной, оказавшейся в окружении.

В феврале текущего года экс-президент сказал в интервью Politico, что Владимир Путин делает ставку на то, что страны Запада устанут поддерживать Украину. Господин Олланд заявил, что считает российского президента «радикально рациональным» в поступках и решениях.

В декабре 2022 года господин Олланд заявил, что Минские соглашения предоставили Украине возможность усилить свой военный потенциал. По его мнению, они на время остановили наступление России на Украину. Запад должен был воспользоваться этой передышкой, чтобы предотвратить дальнейшие попытки РФ продвигаться на Украину, но этого не произошло, сказал экс-президент. Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой «дать Украине время», и «она использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов