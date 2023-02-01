Франсуа Олланд считает Владимира Путина «радикально рациональным»

Как считает экс-президент Франции Франсуа Олланд, Владимир Путин делает ставку на то, что страны Запада устанут поддерживать Украину. Господин Олланд считает российского президента «радикально рациональным» в поступках и решениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франсуа Олланд и Владимир Путин во время встречи в 2015 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Франсуа Олланд и Владимир Путин во время встречи в 2015 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В интервью Politico бывший президент Франции заявил, что у господина Путина «есть свои доводы и в этих рамках он готов применить силу». «Он радикально рациональный человек или рационально радикальный человек, как вам угодно... Он способен понять только ту динамику (силы.— "Ъ"), которую мы можем настроить против него»,— считает Франсуа Олланд.

Он считает, что в преддверии годовщины начала российской военной операции на Украине 24 февраля Владимир Путин будет стремиться «закрепить свои достижения для стабилизации конфликта, надеясь, что общественное мнение устанет и что европейцы будут опасаться эскалации». На этом этапе, по мнению политика, президент РФ может огласить перспективу мирных переговоров. Посредником, скорее всего, станет Турция или Китай, «что никого не обнадеживает», добавил господин Олланд.

Бывший президент Франции ранее говорил, что Минские соглашения помогли Украине усилить военный потенциал. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что эти соглашения были попыткой «дать Украине время», чтобы «стать сильнее». Владимир Путин после этого заявил, что сказанные госпожой Меркель слова навели его на мысли, что военную операцию, возможно, надо было начинать раньше. Также он счел это признанием обмана со стороны Запада.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер