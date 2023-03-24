UEFA обсудит отстранение Белоруссии от Евро-2024

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александер Чеферин сообщил о планах обсудить возможное отстранение Белоруссии от Евро-2024. Белорусские клубы и сборная по-прежнему допущены к участию в международных футбольных соревнованиях. Исключить Белоруссию из отборочного турнира Евро-2024 ранее потребовали евродепутаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

С письменным ответом господина Чеферина на требование евродепутатов ознакомилось немецкое издание Sportschau. «UEFA уже давно намерен обсудить ситуацию с Белоруссией на предстоящем заседании нашего исполнительного комитета», — говорится в ответе глав организации. Следующее заседание исполкома UEFA запланировано на 4 апреля в Лиссабоне.

Как сообщало издание Politico, более 100 депутатов Европарламента в этом месяце призвали исключить белорусскую сборную из отборочных матчей Евро-2024 из-за «нарушений прав человека, совершенных режимом президента Александра Лукашенко».

После начала военной операции Белоруссия попала под санкции UEFA: стране больше не разрешено проводить международные игры, а белорусские клубы не могут играть против украинских команд в еврокубках. Однако, в отличие от российских команд, которые были исключены из всех турниров UEFA, белорусские клубы и сборная по-прежнему допущены к участию в международных соревнованиях.

Сборная Белоруссии сыграет со Швейцарией, Израилем, Румынией, Косово и Андоррой в отборочном турнире Евро-2024. Первый матч должен быть сыгран против Швейцарии 25 марта в Сербии.

Мария Федотова